FOTO – De Vrij indica la strada | Risposta importante e clean sheet Avanti!

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Stefan Deè stato scelto, complice anche l’assenza di Francesco Acerbi per infortunio, da Simone Inzaghi per il ruolo di titolare al centro della difesa in Empoli-Inter. LA GARA – Stefan Deha risposto “presente” alle richieste di tifosi e staff tecnico dell’Inter di esprimersi nuovamente ai suoi livelli dopo la prestazione “dalle due facce” nel match contro la Juventus. L’olandese lo ha fatto dal primo all’ultimo minuto dell’incontro con l’Empoli, una sfida che i nerazzurri sono riusciti a non sottovalutare nella consapevolezza di quanto fatto fino a quel momento dai toscani in campionato. La squadra di Roberto D’Aversa aveva infatti subito soltanto 6 reti in 9 giornate, posizionandosi al terzo posto nella classifica dei gol subiti alle spalle di Napoli e Juventus, stanziate a 5. Il risultato finale di 0-3, con un solo tiro in porta subito dall’Inter nell’arco dei 90 minuti.