Ford sospenderà produzione pickup F-150 Lightning fino a inizio 2025 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (askanews) – Ford Motor sospenderà la produzione del suo camion elettrico F-150 Lightning per diverse settimane, poiché le prospettive per i veicoli elettrici rimangono pessimistiche, con le case automobilistiche che si trovano ad affrontare una domanda in calo. Il colosso automobilistico statunitense di Dearborn (Michigan), ha reso noto oggi che metterà in pausa la fabbrica di assemblaggio che produce il camion alimentato a batteria da metà novembre al 6 gennaio. Il Lightning, un elemento centrale della strategia EV della casa automobilistica tradizionale, è stato vittima di forti tagli di prezzo e di un calo di interesse da parte dei consumatori. “Continuiamo ad adattare la produzione per un mix ottimale di crescita delle vendite e redditività”, ha affermato Ford in un comunicato. Leggi tutto 📰 Ildenaro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (askanews) –Motorladel suo camion elettrico F-150per diverse settimane, poiché le prospettive per i veicoli elettrici rimangono pessimistiche, con le case automobilistiche che si trovano ad affrontare una domanda in calo. Il colosso automobilistico statunitense di Dearborn (Michigan), ha reso noto oggi che metterà in pausa la fabbrica di assemblaggio che produce il camion alimentato a batteria da metà novembre al 6 gennaio. Il, un elemento centrale della strategia EV della casa automobilistica tradizionale, è stato vittima di forti tagli di prezzo e di un calo di interesse da parte dei consumatori. “Continuiamo ad adattare laper un mix ottimale di crescita delle vendite e redditività”, ha affermatoin un comunicato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:sospenderàF-150 Lightning fino a inizio 2025; Unicredit: Fitch alza rating a BBB+, migliora outlook a positivo; Opposizioni chiedono dimissioni Gemmato, Meloni-Fdi lo difendono; Ultime notizie dall'Italia e dal mondo; Approfondisci 🔍

Ford sospenderà produzione pickup F-150 Lightning fino a inizio 2025

(notizie.tiscali.it)

Roma, 31 ott. (askanews) - Ford Motor sospenderà la produzione del suo camion elettrico F-150 Lightning per diverse settimane, poiché le ...

Sono troppo noiose, basta: Ford, clamorosa decisione, chiude la produzione di due storiche auto iconiche I Hanno venduto milioni, ora le buttano via

(giornalemotori.it)

Nel 2024, per la Ford è arrivato il tempo di un cambio di rotta significativo per la strategia di produzione. L’azienda ha infatti confermato che non verranno più realizzati modelli come la Fiesta e ...

Stellantis sospenderà la produzione della Fiat Panda e altre auto

(msn.com)

La produzione di auto Stellantis in Italia si fermerà anche a novembre. Dopo la sospensione (poi prolungata) dell'assemblaggio a Mirafiori della 500e, il Gruppo ha annunciato nuovi stop in altri ...

Ford lancia produzione elettrica della Capri: innovazione per lo stabilimento di Colonia

(assodigitale.it)

Questo stabilimento impiega circa 13.000 persone e si concentra esclusivamente sulla produzione delle due auto elettriche. Per garantire la sostenibilità economica della fabbrica, Ford dovrà vendere ...