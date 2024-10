Fontana di Trevi completamente vuota: il Comune installa una piscina per le monetine dei turisti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Per non negare il tradizionale rito del lancio delle monetine, il Comune di Roma ha deciso di installare una piscina davanti alla Fontana di Trevi, che attualmente è completamente vuota e senza acqua per consentire la manutenzione straordinaria del famoso monumento. Fanpage.it - Fontana di Trevi completamente vuota: il Comune installa una piscina per le monetine dei turisti Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Per non negare il tradizionale rito del lancio delle, ildi Roma ha deciso dire unadavanti alladi, che attualmente èe senza acqua per consentire la manutenzione straordinaria del famoso monumento.

Fontana di Trevi completamente vuota: il Comune installa una piscina per le monetine dei turisti

Neanche i lavori fermano i turisti e il tradizionale lancio delle monetine all'interno della Fontana di Trevi. Per non negare il tradizionale ... che attualmente è completamente vuota e senza acqua ...

Dopo la notizia circolata qualche settimana fa sulla possibile entrata a pagamento nella zona di Fontana di Trevi, oggi vogliamo parlarvi di un trucco diventato virale per scattare le foto senza ...

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria alla Fontana di Trevi grazie ai fondi PNRR – Caput Mundi. L’iconico monumento romano, vittima del tempo e dell’afflusso turistico, si sottoporrà a ...

(LaPresse) Fontana di Trevi completamente transennata e chiusa al pubblico. Questo il triste spettacolo a cui le migliaia di turisti – si parla di circa 12mila ogni giorno – hanno assistito ...