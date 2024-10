Feste e polemica, la replica della maggioranza: "Natale trasparente e a costo zero per i reggini" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il gruppo di maggioranza del Comune di Reggio Calabria replica all'opposizione a proposito dell'attacco sugli eventi del Natale. Si legge in una nota: "La destra del 'vannamarchismo' più estremo torna a sbandierare il modello Reggio per attaccare l’amministrazione comunale. Dopo il maltempo Reggiotoday.it - Feste e polemica, la replica della maggioranza: "Natale trasparente e a costo zero per i reggini" Leggi tutto 📰 Reggiotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il gruppo didel Comune di Reggio Calabriaall'opposizione a proposito dell'attacco sugli eventi del. Si legge in una nota: "La destra del 'vannamarchismo' più estremo torna a sbandierare il modello Reggio per attaccare l’amministrazione comunale. Dopo il maltempo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, ladella: "Natale trasparente e a costo zero per i reggini"; Rivabella. Polemiche sul nuovo percorso pedonale: “E’ al buio”. La; Gran Premio, a Villasanta è: botta e risposta trae opposizione; Turi, nuovasul sindaco: «Offre le giostre gratis, invece si paga». Ladel sindaco De Tomaso: «Non è vero»; Il caso. Retromarcia di Salvini: io e la Lega con Mattarella; Festa all'Hortus, ladella: 'Nessuno spettacolo, all'Area Eventi un semplice meeting con appendice musicale'; Approfondisci 🔍

Avellino, sindaco Nargi. Arriva la replica a Festa: «Non l'ho ascoltato, lavoro per la città»

(ilmattino.it)

«Non ho ascoltato con molta attenzione le sue parole, non si sentiva bene l'audio. Però posso dire che conosco perfettamente il sindaco Festa, conosco le sue ...

Caos Commissioni a Reggio Calabria, la Maggioranza replica: “inutili polveroni, stupiti da reazione nevrotica”

(strettoweb.com)

I consiglieri dei Gruppi di maggioranza del Comune di Reggio Calabria rispondono a quanto accaduto questa mattina in merito al nuovo regolamento comunale di cui si discute in questi giorni.

Comune di Reggio, la maggioranza attacca il centrodestra: “Incoerenza e polemica strumentale sul maltempo”

(citynow.it)

I Consiglieri dei gruppi di maggioranza stigmatizzano l’incoerenza del centrodestra che, mentre a livello regionale predica responsabilità, in città tenta di aizzare una polemica sul maltempo.

Avellino, Antonella Coppola si dimette da consigliera comunale: è caos in giunta

(ilmattino.it)

Si dimette da consigliera comunale Antonella Coppola della lista «SiAmo Avellino». Il suo voto in commissione Bilancio aveva scatenato le polemiche dei festiani che l'accusavano ...