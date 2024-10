F1: Gp Brasile. Leclerc "Grande atmosfera nel team, niente pressioni" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sainz "Orgoglioso del mio lavoro in Ferrari" SAN PAOLO (Brasile) - Il momento è propizio. Lo dicono i numeri. Charles Leclerc è stato il pilota che ha conquistato più punti da dopo la pausa estiva, mentre la Ferrari ha accumulato 167 punti nelle ultime cinque gare - vincendone tre - contro i 162 di Ilgiornaleditalia.it - F1: Gp Brasile. Leclerc "Grande atmosfera nel team, niente pressioni" Leggi tutto 📰 Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sainz "Orgoglioso del mio lavoro in Ferrari" SAN PAOLO () - Il momento è propizio. Lo dicono i numeri. Charlesè stato il pilota che ha conquistato più punti da dopo la pausa estiva, mentre la Ferrari ha accumulato 167 punti nelle ultime cinque gare - vincendone tre - contro i 162 di

“Cercare di vincere tutte la gare fino alla fine dell’anno credo che sia forse un po’ troppo ottimista” ha subito messo le mani avanti Charles Leclerc ... GP Brasile. Verstappen al centro delle ...

Le parole di Leclerc alla vigilia del GP del Brasile, con Ferrari che spera di accorciare ancora nei costruttori nei confronti di McLaren.

Max Verstappen sanzionato con una penalità per il GP del Brasile della Formula 1 2024: la Red Bull conferma l'introduzione di un nuovo motore endotermico ...

Nel prossimo GP del Brasile della Formula 1 2024 potremmo vedere una griglia di partenza del tutto inedita. Max Verstappen quasi certamente monterà il sesto motore stagionale a Interlagos e partirà du ...