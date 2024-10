Equitazione: Lorenzo De Luca sarà a Lione. In arrivo un mese intensissimo per il cavaliere azzurro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lorenzo De Luca, specialista del salto ostacoli, si prepara a vivere un novembre 2024 che sarà davvero intensissimo. Il cavaliere azzurro è atteso da varie prove internazionali a diverse latitudini mondiali. Il classe 1987, come reso noto dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), parteciperà infatti alla terza tappa della FEI Jumping World Cup (Western European League), in programma nel fine settimana a Lione. Dopodiché De Luca sarà protagonista nel successivo weekend in quel di Fieracavalli, a Verona, per il quarto meeting della FEI Jumping World Cup (Western European League), insieme ad altri elementi della nazionale italiana come Emanuele Gaudiano e Giacomo Casadei. Oasport.it - Equitazione: Lorenzo De Luca sarà a Lione. In arrivo un mese intensissimo per il cavaliere azzurro Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)De, specialista del salto ostacoli, si prepara a vivere un novembre 2024 chedavvero. Ilè atteso da varie prove internazionali a diverse latitudini mondiali. Il classe 1987, come reso noto dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), parteciperà infatti alla terza tappa della FEI Jumping World Cup (Western European League), in programma nel fine settimana a. Dopodiché Deprotagonista nel successivo weekend in quel di Fieracavalli, a Verona, per il quarto meeting della FEI Jumping World Cup (Western European League), insieme ad altri elementi della nazionale italiana come Emanuele Gaudiano e Giacomo Casadei.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Desarà a Lione. In arrivo un mese intensissimo per il cavaliere azzurro; Knight’s Confessions: l'intervista aDeil cavaliere italiano di Loro Piana;descatenato a Bruxelles;Dein Piazza d’Onore della 160 LR al CHIO di Aachen; Salto ostacoli:Devince il GP del LGCT di Valkenswaard;, il cavaliere puglieseDevincitore nel Longines Global Champions Tour dei Paesi Bassi; Approfondisci 🔍

Equitazione, ai Rome Gladiators di De Luca la tappa di Rabat. Alle Cannes Stars la Global Champions League

(oasport.it)

La Global Champions League 2024 si è ufficialmente conclusa con l'ultima tappa di Rabat, chiusasi pochi minuti fa sul campo di gara marocchino. A vincere, ...

Equitazione: De Luca, Turturiello e Gaudiano presenti nel Global Champions Tour di Rabat

(oasport.it)

Saranno ben 3 i cavalieri italiani presenti per l’evento africano: Lorenzo De Luca con Denver de Talma e Don Vito, Emanuele Gaudiano con Chalou’s Love PS e Nikolaj de Music, e Francesco ...

De Luca a Lione in Coppa del Mondo. Camilli nel CSI5* di Monterrey

(fise.it)

Altri binomi italiani in gara ancora in Spagna e nei Paesi Bassi È Lorenzo De Luca a rappresentare l’Italia nella terza tappa del girone dell’Europa Occidentale della Longines FEI Jumping World Cup™ ...

Doppio piazzamento per De Luca a Saint Lô. Camilli terzo a Valencia

(fise.it)

Si chiude con una bella serie di piazzamenti nei Gran Premi il fine settimana degli azzurri del salto ostacoli in gara all’estero e in Italia. In Francia, Lorenzo De Luca è stato uno dei protagonist ...