E Zoe Kravitz si sarebbero lasciati

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Zoee Channing Tatum concludono la relazione dopo tre anni di storia d’amore In una svolta sorprendente, Zoe, 35 anni, e Channing Tatum, 44 anni, hanno presumibilmente interrotto il fidanzamento e posto fine alla loro relazione dopo tre anni insieme. La coppia, che si è incontrata mentre lavorava al debutto alla regia di, Blink Twice, aveva annunciato il fidanzamento nel 2023, deliziando i fan con scorci del loro amore sui social media. Dall’intesa sul set al fidanzamento La relazione trae Tatum è sbocciata rapidamente dopo la loro conoscenza sul set di Blink Twice, dove Tatum ha interpretato un ruolo da protagonista. La loro alchimia si è trasformata in una vera e propria storia d’amore, con la coppia che ha fatto notizia come una delle coppie più amate di Hollywood.