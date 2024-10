Due programmi Rai chiudono in anticipo, uno Mediaset slitta ancora: ecco i motivi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Due programmi Rai chiudono prima per flop ascolti, qual è il destino de La Talpa? L'articolo Due programmi Rai chiudono in anticipo, uno Mediaset slitta ancora: ecco i motivi proviene da Blog Tivvù. Blogtivvu.com - Due programmi Rai chiudono in anticipo, uno Mediaset slitta ancora: ecco i motivi Leggi tutto 📰 Blogtivvu.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) DueRaiprima per flop ascolti, qual è il destino de La Talpa? L'articolo DueRaiin, unoproviene da Blog Tivvù.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, Telemeloni nel caos:chiusi. Chi salta e perché; Monteleone su Rai2 si ferma allo 0,99% di share: ora chiusura o ricollocamento; Monteleone sempre più giù negli ascolti,valuta chiusura e Pd e M5s chiedono il costo del programma; Cerimonia di chiusura Olimpiadi di Parigi, orario e dove vederla in TV: Paltrinieri e Fiamingo portabandiera; Serena Bortone: «Ho obbedito alla chiusura del programma di Rai1, Che sarà non decolla perché è in uno spazio; Chiara Francini, lacancella lo show «Forte e Chiara» dopopuntate: ascolti bassi; Approfondisci 🔍

Rai, Telemeloni nel caos: due programmi chiusi. Chi salta e perché

(libero.it)

Gli ascolti deludenti hanno condannato alla chiusura L’Altra Italia di Antonino Monteleone (che finirà giovedì) e A casa di Maria Latella: Giletti trema ...

Ascolti tv, Rai nel caos: l'ex Iena Monteleone è un flop. Chiuso il suo programma. Ma ora trema anche Giletti...

(affaritaliani.it)

Trema anche Massimo Giletti, che con il suo Lo stato delle cose in prima serata non sta avendo risultati propriamente esaltanti. Nell'ultima puntata il format di Rai3 ha chiuso con 480.000 spettatori ...

Rivoluzione in Rai, chiudono sia Reazione a Catena che Tale e Quale Show: i motivi

(player.it)

Cambiamenti enormi in RAI con due programmi importanti che chiudono: cosa è successo a Reazione a Catena e Tale e Quale Show.

Rai 2 tra successi e flop: i nuovi programmi al vaglio degli ascolti

(ecodelcinema.com)

Rai 2 affronta sfide nella programmazione con risultati altalenanti, da flop come "Se mi lasci non vale" a successi come "Temptation Island", mentre cerca di attrarre un pubblico sempre più esigente.