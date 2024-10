Ilfattoquotidiano.it - Diciottenne morta dopo il vaccino anti-Covid, la Procura chiede processo per cinque medici: “Non riconobbero la sindrome che la uccise”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ladi Genova ha chiesto il rinvio a giudizio perdell’ospedale di Lavagna al termine dell’indagine sulla morte di Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante deceduta a causa di una trombosi a giugno 2021,essere stata vaccinata contro ilcon Astrazeneca durante un “open day”. Quattro camici bianchi sono imputati per omicidio colposo in ambito sanitario e falso, un quinto solo di falso. In particolare, la primaria del Pronto soccorso di Lavagna – a cui la ragazza si rivolse la sera del 3 giugno – è accusata di non aver diffuso formalmente le linee guida per il trattamento della Vitt, lada trombocitopenia trombotica dache portò alla morte di Canepa.