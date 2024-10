Deve assistere il fratello disabile a Fabriano: in due anni gli svuota il conto e spariscono 120mila euro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Fabriano Era stato nominato dal tribunale per tutelare gli interessi del fratello affetto da deficit cognitivi e non più capace di gestirsi autonomamente. Da amministratore di sostegno avrebbe Corriereadriatico.it - Deve assistere il fratello disabile a Fabriano: in due anni gli svuota il conto e spariscono 120mila euro Leggi tutto 📰 Corriereadriatico.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)Era stato nominato dal tribunale per tutelare gli interessi delaffetto da deficit cognitivi e non più capace di gestirsi autonomamente. Da amministratore di sostegno avrebbe

Deve assistere il fratello disabile a Fabriano: in due anni gli svuota il conto e spariscono 120mila euro

(msn.com)

FABRIANO Era stato nominato dal tribunale per tutelare gli interessi del fratello affetto da deficit cognitivi e non più capace di gestirsi autonomamente. Da amministratore di sostegno ...

