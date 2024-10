Ilgiorno.it - Così la vita nel villaggio industriale

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Domani appuntamento con il festival di Letteratura del lavoro all’Unesco Visitor Centre di Crespi d’Adda (ore 21) e con “La favola delCespi”, racconto di Francesco Bonfanti, poeta operaio scomparso a 64 anni nel marzo 2020, che ha lasciato in eredità testi dai mille significati, molti dei quali a tema il. Brani verranno letti durante la serata da Giuseppe Galbiati, attore amatoriale e regista che dal 1970 partecipa alla realizzazione di testi in italiano e in dialetto milanese. Con questo appuntamento si chiudono gli eventi di Produzioni Ininterrotte a Crespi d’Adda. Il Festival proseguirà con la sezione Fuori Crespi fino al 19 dicembre.