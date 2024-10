Iltempo.it - Con Abarth la 600 è divertimento puro

(Di giovedì 31 ottobre 2024)lancia la sfida agli scettici dell'elettrico sportivo presentando la 600e, la vettura dello Scorpione che si dichiara la più potente di sempre. Al grido “Chi l'ha detto che una batteria non possa fare meglio di un motore endotermico?”è così convinta della bontà del suo prodotto da mettersi completamente in gioco. Dopo la presentazione alla stampa, infatti, a Balocco arriveranno i club, con gli iscritti invitati non solo a provare l'ultima nata, ma anche ad esprimere serenamente e in piena libertà la propria opinione. “Sappiamo che ci sono i lovers e gli haters – dice Gaetano Thorel, Head of Fiat &Enlarged Europe – crediamo così tanto nella 600e da essere convinti di poter far cambiare idea a tanti che ancora ritengono il motore endotermico imprescindibile su una vettura elettrica”.