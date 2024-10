Città Metropolitana di Roma: restrizioni per il ponte di scavalco sul fosso colatore (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, la Città Metropolitana di Roma ha annunciato provvedimenti significativi riguardanti la sicurezza stradale, in particolare per un importante ponte che sovrasta il fosso colatore sulla Via del Mare. Grazie a un’accurata analisi strutturale effettuata dai tecnici, sono emerse criticità che hanno spinto le autorità a intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini e il regolare transito dei veicoli nell’area. Provvedimenti per la sicurezza stradale L’ordinanza emessa dalla Città Metropolitana prevede misure urgenti per affrontare le problematiche riscontrate. A partire da ora, sul ponte situato al chilometro 13+300 della Via del Mare e della via Ostiense, si applicherà il restringimento di carreggiata. Gaeta.it - Città Metropolitana di Roma: restrizioni per il ponte di scavalco sul fosso colatore Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, ladiha annunciato provvedimenti significativi riguardanti la sicurezza stradale, in particolare per un importanteche sovrasta ilsulla Via del Mare. Grazie a un’accurata analisi strutturale effettuata dai tecnici, sono emerse criticità che hanno spinto le autorità a intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini e il regolare transito dei veicoli nell’area. Provvedimenti per la sicurezza stradale L’ordinanza emessa dallaprevede misure urgenti per affrontare le problematiche riscontrate. A partire da ora, sulsituato al chilometro 13+300 della Via del Mare e della via Ostiense, si applicherà il restringimento di carreggiata.

