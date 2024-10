Ciclista travolto e ucciso sulla Statale 17: arrestato un 77enne per omicidio stradale e omissione di soccorso (Di giovedì 31 ottobre 2024) I Carabinieri della Compagnia di Lucera hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 77enne originario di Acquaviva delle Fonti (Ba), accusato di omessa fermata, mancata assistenza a seguito di sinistro stradale mortale e omicidio stradale, nell’ambito di indagini coordinate dalle Procure Foggiatoday.it - Ciclista travolto e ucciso sulla Statale 17: arrestato un 77enne per omicidio stradale e omissione di soccorso Leggi tutto 📰 Foggiatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I Carabinieri della Compagnia di Lucera hanno tratto in arresto in flagranza di reato unoriginario di Acquaviva delle Fonti (Ba), accusato di omessa fermata, mancata assistenza a seguito di sinistromortale e, nell’ambito di indagini coordinate dalle Procure

Roberto Casiello, 61enne originario di Foggia e appassionato ciclista, è stato travolto e ucciso martedì mattina sulla Statale 17, in prossimità di Lucera. Casiello era in ...

Un ciclista di 61 anni perde la vita in un incidente mortale sulla SS17 nel Foggiano: indagini in corso per trovare il responsabile

Roberto Casiello, 61enne originario di Foggia e appassionato ciclista, è stato travolto e ucciso martedì mattina sulla Statale 17, in prossimità di Lucera. Casiello era in sella alla sua bicicletta, ...

Il corpo scoperto questa mattina: sarebbe stato investito da un mezzo che non si è fermato a prestare soccorsi