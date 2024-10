Casertana-Altamura oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Casertana-Altamura, match dello stadio Alberto Pinto valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. I padroni di casa stanno andando avanti tra alti e bassi in questa prima parte di stagione, ma ora vogliono assicurarsi i tre punti in questa sfida tra le mura amiche per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Casertana-Altamura, come seguire il match La formazione pugliese, dal suo canto, sta disputando un buon campionato per essere una neo-promossa ma spera di migliorare la propria posizione di classifica, vincendo questo delicato appuntamento. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 31 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253. Sportface. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Alberto Pinto valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa stanno andando avanti tra alti e bassi in questa prima parte di stagione, ma ora vogliono assicurarsi i tre punti in questa sfida tra le mura amiche per allontanarsi dalla zona calda della classifica., come seguire il match La formazione pugliese, dal suo canto, sta disputando un buon campionato per essere una neo-promossa ma spera di migliorare la propria posizione di classifica, vincendo questo delicato appuntamento. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 31 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. Sportface.

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE Guida alla diretta tv: 01.30 Penarol-Botafogo (Copa Libertadores) – MOLA TV 18.30 Potenza-Taranto (Serie C) – SKY SPORT (canale 252) e NOW 18.30 Casertana-Altamura (Serie C ...

Ancora in stallo la prevendita dei biglietti per la gara di domani alle 18.30 contro l'Altamura. La Casertana attende notizie dal Gos che a sua volta deve recepire le determinazioni ...

Daniele Di Donato, allenatore del Team Altamura, presenta in conferenza stampa l'appuntamento infrasettimanale sul campo della Casertana: "E' una partita importante sotto ...

