Zon.it - Baronissi, completato il primo lotto di restyling del cimitero comunale

Leggi tutto 📰 Zon.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’Amministrazionediannuncia la conclusione deldi interventi per ildel. In prossimità della ricorrenza del 2 novembre, dedicata al ricordo dei Defunti, questa prima fase di lavori rappresenta un’importante tappa in un progetto di ampio respiro, articolato su tre anni e finanziato con specifici stanziamenti di bilancio, volto a restituire alsicurezza, decoro e funzionalità. IlIldi interventi, eseguito nell’annualità 2024, ha permesso di rispondere a problematiche di carattere strutturale e di usura grazie alla manutenzione straordinaria della cappella, dei muri interni e di una parte dei muri esterni del