Avatar | Frontiers of Pandora Ubisoft ha annunciato la data di uscita del DLC Secrets of the Spires

Ubisoft e Massive Entertainment hanno appena annunciato la data di uscita del secondo DLC di Avatar: Frontiers of Pandora, intitolato Secrets of the Spires e dedicato interamente alla storia del gioco. Il nuovo contenuto aggiuntivo verrà quindi rilasciato nella giornata del 26 Novembre 2024 su console e PC, consentendo in questo modo agli utenti di poter esplorare una nuova area ed affrontare anche alcune battaglia aeree. Precisiamo che Secrets of the Spires di Avatar: Frontiers of Pandora sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC al prezzo consigliato di 14,99 euro, lo stesso del contenuto aggiuntivo a pagamento precedente, The Sky Breaker. Proprio in tal senso è bene ricordare che Ubisoft ha rilasciato anche il Season Pass del gioco, disponibile all'acquisto ad un prezzo consigliato di 39,99 euro.

Annunciata la data di uscita di Avatar: Frontiers of Pandora - Secrets of the Spires

I giocatori di Avatar: Frontiers of Pandora presto potranno imbarcarsi in una nuova avventura con l'arrivo del DLC Secrets of the Spires.

La seconda espansione di Avatar: Frontiers of Pandora verrà lanciata a novembre

Ora sappiamo quando torneremo su Pandora per provare la seconda espansione per Avatar: Frontiers of Pandora. Considerato come Secrets of the Spires, questa prossima serie di contenuti post-lancio ci p ...

Avatar: Frontiers of Pandora riceverà presto il suo secondo DLC della storia, dettagli e data d'uscita

Ubisoft annuncia l'imminente uscita della seconda e ultima espansione della storia di Avatar: Frontiers of Pandora, la sua avventura dinamica open world ispirata dalla serie di film di James Cameron.

Avatar: Frontiers of Pandora Update 1.011 Delivers Fixes This Oct. 29

Ubisoft has released Avatars: Frontiers of Pandora update 1.011 this October 29 on consoles and PC, and this is for Title Update 1.11. While this doesn't include any new content, it does house some ...