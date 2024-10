Auditorium di Roma ospita la Quinta Sinfonia di Šostakóvi? per il Giubileo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 3 novembre alle 18, l’Auditorium di via della Conciliazione a Roma diventerà palcoscenico di un importante evento musicale: l’esecuzione della Quinta Sinfonia di Dmítrij Šostakóvi?. Questa performance fa parte della rassegna “Giubileo è cultura“, dedicata alle “Armonie di Speranza“, nel contesto delle celebrazioni che precedono l’Anno Santo. L’orchestra protagonista di questa serata sarà l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, una delle istituzioni musicali più prestigiose del mondo, diretta per l’occasione da Jader Bignamini. Direttore d’orchestra di grande prestigio Jader Bignamini, noto per la sua attuale posizione di direttore musicale della Detroit Symphony Orchestra, farà il suo esordio con l’Accademia di Santa Cecilia. Gaeta.it - Auditorium di Roma ospita la Quinta Sinfonia di Šostakóvi? per il Giubileo Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 3 novembre alle 18, l’di via della Conciliazione adiventerà palcoscenico di un importante evento musicale: l’esecuzione delladi Dmítrij?. Questa performance fa parte della rassegna “è cultura“, dedicata alle “Armonie di Speranza“, nel contesto delle celebrazioni che precedono l’Anno Santo. L’orchestra protagonista di questa serata sarà l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, una delle istituzioni musicali più prestigiose del mondo, diretta per l’occasione da Jader Bignamini. Direttore d’orchestra di grande prestigio Jader Bignamini, noto per la sua attuale posizione di direttore musicale della Detroit Symphony Orchestra, farà il suo esordio con l’Accademia di Santa Cecilia.

(romatoday.it)

(msn.com)

(funweek.it)

(itinerarinellarte.it)

