Appuntamento in chat, poi la serata al bar e, infine, lo stupro in strada in centro a Perugia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Perugia è sotto choc per la violenza ai danni di una studentessa. Prima l’Appuntamento in chat, poi la serata al bar e, infine, lo stupro in strada. L’aggressione sessuale si è consumata in pieno centro a Perugia giorni addietro. La vittima è una giovane studentessa universitaria che ha raccontato di essere stata drogata e violentata da un ragazzo conosciuto su Tinder. L’aggressore non è stato ancora rintracciato poiché subito dopo l’accaduto si sarebbe affrettato a cancellare il proprio account dall’app di incontri. I due hanno scambiato qualche messaggio sulla piattaforma di dating, accordandosi per un Appuntamento in un bar del centro cittadino, dove poi si sono visti e hanno consumato un drink. Poi, secondo il racconto messo a verbale dalla vittima in sede di denuncia, si sono avviati verso il centralissimo corso Garibaldi, una strada adiacente all’università per stranieri. Laprimapagina.it - Appuntamento in chat, poi la serata al bar e, infine, lo stupro in strada in centro a Perugia Leggi tutto 📰 Laprimapagina.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)è sotto choc per la violenza ai danni di una studentessa. Prima l’in, poi laal bar e,, loin. L’aggressione sessuale si è consumata in pienogiorni addietro. La vittima è una giovane studentessa universitaria che ha raccontato di essere stata drogata e violentata da un ragazzo conosciuto su Tinder. L’aggressore non è stato ancora rintracciato poiché subito dopo l’accaduto si sarebbe affrettato a cancellare il proprio account dall’app di incontri. I due hanno scambiato qualche messaggio sulla piattaforma di dating, accordandosi per unin un bar delcittadino, dove poi si sono visti e hanno consumato un drink. Poi, secondo il racconto messo a verbale dalla vittima in sede di denuncia, si sono avviati verso il centralissimo corso Garibaldi, unaadiacente all’università per stranieri.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L'su Tinder,lo stupro in strada: l'orrore dello straniero in centro a Perugia; Ventenne stuprata in centro. L’incontro inla violenza in un vicolo; L'su Tinder,lo stupro: l'orrore dello straniero in pieno centro; Prati, invita una ragazza conosciuta in: derubato di ventimila euro; Violentata al Trullo da un 26enne: "Mi ha invitato a casa sua,mi ha bloccato e minacciata"; Guida (in)fallibile per ottenere un

L'appuntamento su Tinder, poi lo stupro in strada: l'orrore dello straniero in centro a Perugia

(msn.com)

L'appuntamento in chat, poi la serata al bar e, infine, lo stupro in strada. Un copione che si ripete, uguale e drammatico a tante altre storie salite agli orrori della cronaca nelle ultime settimane.

Ventenne stuprata in centro. L’incontro in chat, poi la violenza in un vicolo

(msn.com)

La giovane perugina ha trovato la forza di raccontare tutto alle amiche e ai genitori. L’incubo in Corso Garibaldi, al vaglio le registrazioni di videosorveglianza ...

Halloween Torino: appuntamenti per una serata da paura

(ecoditorino.org)

Dalle 21.30 (appuntamento ... di Halloween. Serata con brani che vanno dagli anni ’90 ad oggi. Suggerimento dagli organizzatori: indossate il vostro “peggior” costume per una serata in maschera.

Appuntamento trappola. Tenta di strangolare la ex e poi la violenta a casa sua

(ilrestodelcarlino.it)

Ma dopo quello che aveva subito, solo a condizione che l’appuntamento ... un bar. Poi, però, il trentaduenne aveva convinto la ragazza a fare altri giri in città, terminando la serata nel ...