Aperitivo ma al mercato | | Qui tradizione e qualità

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La manifestazione ’alcoperto’ in programma domenica 3 novembre segna un vero e proprio ritorno al passato, un passato di successo apprezzato dalla popolazione soprattutto giovane e dagli operatori commerciali, quindi il suo recupero non può che avvenire con i migliori auspici. L’iniziativa nasce l’8 dicembre del 2019 per una felice intuizione dell’allora assessore al commercio, ora primo cittadino, Valerio Vesprini. A ricordalo è l’attuale assessore al commercio, Giampiero Marcattili che a suo tempo collaborò. La definisce "un’esperienza vincente che viene ripetuta con la Pro Loco che ne diventa il braccio operativo Per noi è un richiamo per i giovani, ma anche per tutti i sangiorgesi che cercanoe un luogo unico nel suo genere. Un posto in cui c’è ancora rapporto umano tra commerciante e cliente".