Agatha All Along fa a meno della scena post-credit e sovverte il trend della Fase 5 MCU (Di giovedì 31 ottobre 2024) Agatha All Along fa a meno della scena post-credit e sovverte il trend della Fase 5 MCU Attenzione: questo articolo contiene SPOILER sul finale di Agatha All Along A partire da Iron Man nel 2008, le scene post-credits sono diventate immediatamente e irresistibilmente sinonimo del franchise di punta della Marvel, e solo con Avengers: Endgame, più di un decennio dopo, la tendenza si è interrotta. Ora, le scene post-crediti del MCU non sono più una garanzia, anche quando potrebbero sembrare inevitabili. In realtà, gli show televisivi della Fase 5 della Marvel hanno quasi tutti evitato una scena post-crediti. L’MCU si è trovato in una situazione in cui troppe anticipazioni nelle scene post credit hanno creato aspettative non sempre rispettate per i fan (vedi la post-credits di Eternals). Leggi tutto 📰 Cinefilos.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)Allfa ail5 MCU Attenzione: questo articolo contiene SPOILER sul finale diAllA partire da Iron Man nel 2008, le scenes sono diventate immediatamente e irresistibilmente sinonimo del franchise di puntaMarvel, e solo con Avengers: Endgame, più di un decennio dopo, la tendenza si è interrotta. Ora, le scenei del MCU non sono più una garanzia, anche quando potrebbero sembrare inevitabili. In realtà, gli show televisiviMarvel hanno quasi tutti evitato unai. L’MCU si è trovato in una situazione in cui troppe anticipazioni nelle scenehanno creato aspettative non sempre rispettate per i fan (vedi las di Eternals).

Agatha All Along, chiusura con il bacio queer più intenso del MCU. Ma ci sarà una 2a stagione?

Due puntate, le ultime due, in una sola sfornata. E il giorno di Halloween! Agatha All Along è oggi andato incontro alla sua conclusione con un doppio episodio finale che ha dato risposte a non poche ...

Agatha All Along, tutte le rivelazioni del finale: la verità su Billy, la storia di Agatha e il futuro nell'Universo Marvel

L'ultimo episodio è tutto incentrato sulla storia di Agatha e la sua vita con suo figlio Nicholas nel diciottesimo secolo. Quando Agatha è in procinto di partorire suo figlio, infatti, Rio le appare ...

Agatha All Along: nella clip del finale di stagione Agatha Harkness affronta la sua morte

In vista del finale di stagione di Agatha All Along, i Marvel Studios hanno rilasciato un nuovo teaser e una clip che vede Miss Harkness affrontare la morte.

Agatha All Along, avete notato questo riferimento ai film degli X-Men?

La puntata di questa settimana ha svelato molti retroscena, oltre a introdurre alcuni elementi che collegano la serie a uno dei film degli X-Men.