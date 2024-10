Vigili del fuoco: una giornata di festa. Evoluzioni e dimostrazioni per i 150 anni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) AREZZO Si sono aperti con l’esecuzione della "Scala Romana" alta 30 metri al centro del parco del Prato, sulle note dei musici e il sorvolo dell’elicottero Drago, i festeggiamenti per il 150esimo anniversario dei pompieri civici di Arezzo e 70esimo della nascita dei reparti volo. La cerimonia si è spostata in piazza della Libertà, dove, calandosi dalla torre del Comune, un pompiere d’epoca ha passato il testimone a un moderno Vigile del fuoco. La mattinata si è conclusa con la calata della bandiera italiana e l’inno nazionale. Ma i festeggiamenti sono andati avanti per tutta la giornata, fino alle 21 quando nella chiesa di Santa Maria della Pieve si è svolto il concerto della banda musicale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Passato e presente si sono intrecciati. Lanazione.it - Vigili del fuoco: una giornata di festa. Evoluzioni e dimostrazioni per i 150 anni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) AREZZO Si sono aperti con l’esecuzione della "Scala Romana" alta 30 metri al centro del parco del Prato, sulle note dei musici e il sorvolo dell’elicottero Drago, i festeggiamenti per il 150esimoversario dei pompieri civici di Arezzo e 70esimo della nascita dei reparti volo. La cerimonia si è spostata in piazza della Libertà, dove, calandosi dalla torre del Comune, un pompiere d’epoca ha passato il testimone a un moderno Vigile del. La mattinata si è conclusa con la calata della bandiera italiana e l’inno nazionale. Ma i festeggiamenti sono andati avanti per tutta la, fino alle 21 quando nella chiesa di Santa Maria della Pieve si è svolto il concerto della banda musicale del corpo nazionale deidel. Passato e presente si sono intrecciati.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L’orgoglio dei Vigili del Fuoco in festa a Pelugo; "Da grande farò il pompiere": la festa per i bambini nella caserma dei vigili del fuoco di Milano; "Da grande farò il pompiere" festa per bambini nella caserma dei Vigili del Fuoco di Milano; A Ziano di Fiemme torna la "Festa del Pompiere". I vigili del fuoco volontari del comune fiemmese aprono la caserma per una giornata assieme alla comunità; Festa dei vigili del fuoco a Pietrastornina: una giornata di solidarietà, storia e musica; Un "Giorno da Pompieri" con i Vigili del Fuoco di Legnano; Leggi >>>

Arezzo, i Vigili del fuoco celebrano i 150 anni dei pompieri civici. La festa in piazza della Liberta e tutte le iniziative. Il video

(corrierediarezzo.it)

150 anni e non sentirli. I Vigili del fuoco celebrano il 150° anniversario dei pompieri civici di Arezzo e il 70° della nascita dei reparti di volo. Iniziative tra il Parco del Prato e Piazza della Li ...

Festa dell’Unità e Giornata Forze Armate: celebrazioni a Vicenza

(vicenzareport.it)

Partecipa alle celebrazioni della Festa dell'Unità e della Giornata delle Forze armate a Vicenza, con cerimonie religiose e istituzionali.

Vigili del Fuoco, 70 anni del corpo di volo

(teletruria.it)

Giornata doppiamente importante per i vigili del fuoco che festeggiano anche il 70esimo della nascita del corpo di volo, o meglio la Componente Aerea dei Vigili del Fuoco. Celebrazioni in tutta Italia ...

Vigili del fuoco, tre giorni di festa per il trentennale

(msn.com)

Video Vigili del Video Vigili del

Al via domani il raduno interregionale. Il Comune conferirà la cittadinanza onoraria al Corpo venerdì sera in consiglio. Tanti eventi nel weekend.