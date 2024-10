Verde pubblico, a Firenze i primi cinque orti urbani (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nascono a Firenze i primi 5 orti urbani - in due ci sono dei frutteti - ovvero aree all’interno di spazi e giardini pubblici dove cittadini e associazioni possono sperimentare la coltivazione condivisa. Una novità in città, con gli orti che sono stati affidati a gruppi di cittadini, associazioni e realtà dei quartieri per una gestione comunitaria, attraverso lo strumento dei patti di collaborazione, previsto dal Regolamento dei Beni Comuni, con l’impegno a realizzare pure attività di educazione, socialità e cultura che saranno finanziate con 110.000 euro. Il progetto, sostenuto dalla Fondazione CR Firenze, è attuato grazie all'associazione Rete Semi Rurali e alla Società Toscana di orticultura, ed è stato promosso dall’assessore all’ambiente Andrea Giorgio. Quotidiano.net - Verde pubblico, a Firenze i primi cinque orti urbani Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nascono a- in due ci sono dei frutteti - ovvero aree all’interno di spazi e giardini pubblici dove cittadini e associazioni possono sperimentare la coltivazione condivisa. Una novità in città, con gliche sono stati affidati a gruppi di cittadini, associazioni e realtà dei quartieri per una gestione comunitaria, attraverso lo strumento dei patti di collaborazione, previsto dal Regolamento dei Beni Comuni, con l’impegno a realizzare pure attività di educazione, socialità e cultura che saranno finanziate con 110.000 euro. Il progetto, sostenuto dalla Fondazione CR, è attuato grazie all'associazione Rete Semi Rurali e alla Società Toscana dicultura, ed è stato promosso dall’assessore all’ambiente Andrea Giorgio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Verde pubblico, a Firenze i primi cinque orti urbani; Verde pubblico, arrivano i primi cinque orti urbani a Firenze; Scudo verde Firenze, mappa telecamere e come funziona la ztl "green"; Verde pubblico, Fdi: “Che fine ha fatto il bilancio arboreo 2019-2024 del Comune?”; Il maxi piano del Comune sul verde: "Pianteremo 700 nuovi alberi"; Tagliare alberi in città causa danni alla salute. Una sentenza salverà il verde di Firenze?; Leggi >>>

Scudo verde a Firenze, cos’è e chi rischia la multa

(msn.com)

La Ztl ambientale che abbraccia Firenze è composta da 77 porte telematiche che controlleranno gli accessi in città. Ecco i veicoli che potrebbero essere sanzionati ...

Scudo verde a Firenze, multe agli Euro 0 e 1. Sanzioni ai furbetti dei bus turistici

(msn.com)

Palazzo Vecchio attende ancora l’ok del ministero per accendere le 78 telecamere allestite in città. Poi, dopo una fase di pre-esercizio, scatteranno le contravvenzioni. Ma solo per un numero limitato ...

Maxi piano verde: 700 nuovi alberi a Firenze

(nove.firenze.it)

“Vogliamo aumentare in modo esponenziale la presenza di alberi e verde pubblico a Firenze – ha spiegato la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani – e questo maxi intervento ...

Life: l’Europa finanzia il progetto Escapos di Firenze

(greenreport.it)

Video Verde pubblico Video Verde pubblico

Nell’ambito dei nuovi finanziamenti LIFE per il Programma per l'ambiente e l'azione per il clima, la commissione europea ha finanziato con 1.473. 387,43 euro il progetto Environment energy for Strateg ...