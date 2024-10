Ultime Notizie Serie A: la promessa di Lotito, parla Nesta. Confronto Leao-Ibrahimovic (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. Le informazioni vengono Calcionews24.com - Ultime Notizie Serie A: la promessa di Lotito, parla Nesta. Confronto Leao-Ibrahimovic Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte lepiù rilevanti che riguardano il campionato diA, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. Le informazioni vengono

Serie A: in campo giovedì alle 20.45 Roma-Torino DIRETTA

(ansa.it)

La Roma è in crisi e il grande ex Juric si gioca la permanenza proprio contro il 'suo Toro, ma Paolo Vanoli non si fida dei giallorossi e del croato.

Serie A: Conte batte Fonseca, Milan ko e Napoli vola a +7

(ansa.it)

Cinico, spietato, concreto: il Napoli fa la voce grossa a San Siro e con i gol di Lukaku e Kvaratskhelia conquista tre punti importantissimi per gli equilibri di forza del campionato.

Casertana-Altamura, probabili formazioni: Heinz non recupera

(ilmattino.it)

Ancora in stallo la prevendita dei biglietti per la gara di domani alle 18.30 contro l'Altamura. La Casertana attende notizie dal Gos che a sua volta deve recepire le determinazioni ...

Leao ora è l'ultimo degli attaccanti: ma Fonseca lo motiva o lo deprime?

(gazzetta.it)

Quando il tecnico ha perso Pulisic non ha cambiato attaccante con attaccante, ma ha mandato in campo Musah. Rafa però è stato l’unico a costringere Meret a una grande parata ...