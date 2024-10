Udinese, Nani contro Massa: «Ci vuole uniformità di giudizio, perchè il rosso a Toure?» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le parole di Gianluca Nani, direttore sportivo dell’Udinese, dopo la sconfitta subita dai friulani contro il Venezia Gianluca Nani, direttore sportivo dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dei friulani contro il Venezia. Di seguito le sue parole. DIREZIONE DI GARA – «Perché c’è stata l’espulsione di Touré? Qualcuno mi può rispondere? Touré Calcionews24.com - Udinese, Nani contro Massa: «Ci vuole uniformità di giudizio, perchè il rosso a Toure?» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le parole di Gianluca, direttore sportivo dell’, dopo la sconfitta subita dai friulaniil Venezia Gianluca, direttore sportivo dell’, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dei friulaniil Venezia. Di seguito le sue parole. DIREZIONE DI GARA – «Perché c’è stata l’espulsione di Touré? Qualcuno mi può rispondere? Touré

Udinese, Nani contro Massa: «Ci vuole uniformità di giudizio, perchè il rosso a Toure?»

Le parole di Gianluca Nani, direttore sportivo dell'Udinese, dopo la sconfitta subita dai friulani contro il Venezia Gianluca Nani, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dei friulani contro il Venezia.

Venezia-Udinese | Parla Nani: “Touré non era ultimo uomo”

Le dichiarazioni del direttore dell'area tecnica alla fine della sfida di campionato tra il Venezia di Di Francesco e l'Udinese di Runjaic ...

UDINESE - Nani: "Ci vuole uniformità di giudizio, contro il Venezia non c'è stata"

Gianluca Nani, dirigente dell'Udinese, ha parlato in conferenza dopo la sconfitta contro il Venezia: "Perché c'è stata l'espulsione di Touré? Qualcuno mi può rispondere? Touré non è l'ultimo uomo, Kam ...

Serie A, Venezia-Udinese 3-2: rimonta-ossigeno per Di Francesco

Vittoria in rimonta per il Venezia nella decima giornata di Serie A: 3-2 all' Udinese. Al Penzo, i friulani si portano avanti di due gol dopo 25 minuti con Lovric e Bravo, ma grazie a due rigori al 41 ...