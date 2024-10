“Tre milioni di dollari per cantare per Donald Trump? No, grazie. Ho paura della politica perché poi ce l’hanno con te”: il gran rifiuto del rapper 50 Cent (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Rifiutare tre milioni di dollari per cantare a una delle convention politiche più importanti del mondo? Si può. Lo ha fatto il rapper 50 Cent che ha detto di no a un compenso di tre milioni di dollari per esibirsi al comizio di Donald Trump a New York, lo scorso fine settimana. Lo ha detto lo stesso cantante, spiegando di “avere paura della politica” perché “quando ti lasci coinvolgere c’è sempre qualcuno che ce l’ha con te”. Il rapper ha spiegato di aver rifiutato in precedenza anche di partecipare alla Convention nazionale repubblicana di quest’anno. Chi non ha avuto paura è sicuramente Bruce Springsteen che ha appoggiato Kamala Harris: “Mi chiamo Bruce Springsteen e sono qui per sostenere Kamala Harris e Tim Walz alle prossime elezioni“. Ilfattoquotidiano.it - “Tre milioni di dollari per cantare per Donald Trump? No, grazie. Ho paura della politica perché poi ce l’hanno con te”: il gran rifiuto del rapper 50 Cent Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Rifiutare tredipera una delle convention politiche più importanti del mondo? Si può. Lo ha fatto il50che ha detto di no a un compenso di trediper esibirsi al comizio dia New York, lo scorso fine settimana. Lo ha detto lo stesso cantante, spiegando di “avere“quando ti lasci coinvolgere c’è sempre qualcuno che ce l’ha con te”. Ilha spiegato di aver rifiutato in precedenza anche di partecipare alla Convention nazionale repubblicana di quest’anno. Chi non ha avutoè sicuramente Bruce Springsteen che ha appoggiato Kamala Harris: “Mi chiamo Bruce Springsteen e sono qui per sostenere Kamala Harris e Tim Walz alle prossime elezioni“.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: 50 Cent: “Ho rifiutato 3 milioni di dollari per cantare per Trump”; “Tre milioni di dollari per cantare per Donald Trump? No, grazie; 50 Cent ha rifiutato 3 milioni di dollari per esibirsi a un comizio di Trump; 50 Cent ha rifiutato 3 milioni di dollari per esibirsi al comizio di Trump; Lauryn Hill denunciata da Pras, ecco cosa sta succedendo ai Fugees; Taylor Swift cerca casa sul lago di Como (da 7 milioni): le origini italiane della cantante, chi era il famoso; Leggi >>>

50 Cent: “Ho rifiutato 3 milioni di dollari per cantare per Trump”

(msn.com)

Anche 50 Cent si aggiunge alla lista di artisti americani che non vogliono avere niente a che fare con Donald Trump. Il rapper ha rifiutato un'offerta da 3 milioni di dollari per esibirsi al controver ...

50 Cent ha rifiutato 3 milioni di dollari per esibirsi al comizio di Donald Trump al Madison Square Garden di New York

(msn.com)

È stato lo stesso rapper a dare la notizia durante l'intervista al podcast «The Breakfast Club», rivelando inoltre di aver detto no anche all'invito alla convention nazionale repubblicana della scorsa ...

50 Cent dice no a Trump, rifiutato compenso da 3 milioni di dollari

(msn.com)

(Adnkronos) – Il rapper 50 Cent ha rifiutato un compenso di tre milioni di dollari per esibirsi al comizio di Donald Trump a New York lo scorso fine settimana. Lo ha detto lo stesso cantante, ...

50 Cent ha rifiutato 3 milioni di dollari per esibirsi in un comizio di Trump

(rollingstone.it)

Video Tre milioni Video Tre milioni

La scelta non è figlia di posizioni divergenti (il rapper ha sempre espresso ammirazione per l'ex presidente), ma del timore di immischiarsi in un terreno rischioso come quello della politica: «Quando ...