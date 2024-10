Tottenham-Manchester City (EFL Cup, 30-10-2024 ore 21:15 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Solanke titolare e non Richarlison (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Manchester City si presenta a questo appuntamento contro il Tottenham dopo aver ritrovato la testa della classifica di Premier e dopo cinque vittorie di fila in tutte le competizioni. Gli Spurs invece sono a punteggio pieno di Europa League ma in campionato, dopo aver perso due delle ultime tre uscite, sono in leggero ritardo InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Tottenham-Manchester City (EFL Cup, 30-10-2024 ore 21:15 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Solanke titolare e non Richarlison Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilsi presenta a questo appuntamento contro ildopo aver ritrovato la testa della classifica di Premier e dopo cinque vittorie di fila in tutte le competizioni. Gli Spurs invece sono a punteggio pieno di Europa League ma in campionato, dopo aver perso due delle ultime tre uscite, sono in leggero ritardo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:vs: Notizie sulle squadre e probabili formazioni titolari;vs: Anteprima e Previsione della Partita;0-2: video, gol e highlights; Direttaore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali;0-2: la doppietta di Haaland riporta i Citizens in vetta alla Premier League;dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Leggi >>>

Tottenham Hotspur vs Manchester City LIVE: League Cup team news, line-ups and more

(msn.com)

Follow live coverage as Tottenham Hotspur face Manchester City in the EFL cup. Liverpool are the reigning champions of the competition following an extra time victory over Chelsea at Wembley last term ...

Tottenham-Manchester City, le probabili formazioni: Guardiola vuole i quarti

(sportnotizie24.com)

Le probabili formazioni di Tottenham-Manchester City, ottavi di EFL Cup di scena al Tottenham Stadium di Londra ...

Tottenham Hotspur vs. Manchester City: EFL Cup round of 16 game time, live blog, and how to watch online

(msn.com)

After an ugly defeat to Crystal Palace in the weekend, Tottenham Hotspur very quickly get the chance to wash the taste of that loss out of our collective mouths, or of course double down on the misery ...

Tottenham vs Manchester City: Lineups and latest updates from League Cup

(telegraph.co.uk)

Good evening and welcome to coverage from the League Cup as Tottenham host Manchester City at the Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham booked their place in the last-16 after they came from behind to ...