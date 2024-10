Game-experience.it - Tormenture, la recensione: buon indie horror ispirato all’Atari 2600

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Uno dei lidi migliori in cui trovare piccole gemmedi qualità è Itch.io, il portale per i giochiper eccellenza. Si trovano molto spesso giochi speciali in grado di conquistare chiunque ami il genere, che sia per l’estetica o per la storia, o comunque per una caratteristica specifica. ADV3NTUR3, rilasciato nel 2021 da Croxel Studios, cerca proprio di proporre un’esperienza speciale gettando il giocatore in una presunta avventura nata per Atari, non terminata dagli sviluppatori e avvolta nel mistero. Ebbene, ora quell’avventura è diventata. Con l’aiuto del publisher Billete Cohete, che dedica spazio e risorse proprio aglidi debutto di piccoli team di sviluppo, Croxel Studios ha rilasciato ufficialmente l’evoluzione di ADV3NTUR3 sotto forma di “gioco nel gioco”, mantenendo l’estetica retro intonsa di nostalgia, ma con twist interessanti.