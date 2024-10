Temptation Island 12, messaggi in codice tra Giulia Duranti e Mirco Rossi? Ecco cosa hanno notato i fan (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Mirco Rossi e Giulia Duranti hanno formato una delle coppie protagoniste della dodicesima edizione di Temptation Island. Insieme da nove anni, i due ragazzi avevano deciso di partecipare al reality delle tentazioni per comprendere se fosse possibile riaccendere la scintilla ormai spenta. La coppia, infatti, stava attraversando un periodo di crisi a caratterizzato da incomprensioni e litigi frequenti. I due, però, non sono riusciti a risolvere i problemi che minacciavano la loro relazione in quanto, nel corso della permanenza all’Is Morus Relais, Mirco si è avvicinato alla single Alessia Sagripanti. La crescente complicità con la tentatrice ha generato forti dubbi in Mirco, che è arrivato a mettere in discussione il suo amore per Giulia. Isaechia.it - Temptation Island 12, messaggi in codice tra Giulia Duranti e Mirco Rossi? Ecco cosa hanno notato i fan Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)formato una delle coppie protagoniste della dodicesima edizione di. Insieme da nove anni, i due ragazzi avevano deciso di partecipare al reality delle tentazioni per comprendere se fosse possibile riaccendere la scintilla ormai spenta. La coppia, infatti, stava attraversando un periodo di crisi a caratterizzato da incomprensioni e litigi frequenti. I due, però, non sono riusciti a risolvere i problemi che minacciavano la loro relazione in quanto, nel corso della permanenza all’Is Morus Relais,si è avvicinato alla single Alessia Sagripanti. La crescente complicità con la tentatrice ha generato forti dubbi in, che è arrivato a mettere in discussione il suo amore per

Mirco Rossi e Giulia Duranti hanno formato una delle coppie protagoniste della dodicesima edizione di Temptation Island.

