Stop alla caccia a 4 specie di uccelli in Piemonte: il giudice dà ragione agli ambientalisti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Tar del Piemonte ha sospeso la caccia a quattro specie di uccelli a rischio: a pernice bianca, fagiano di monte, coturnice e moretta. I giudici hanno accolto, parzialmente, il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste. Fanpage.it - Stop alla caccia a 4 specie di uccelli in Piemonte: il giudice dà ragione agli ambientalisti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Tar delha sospeso laa quattrodia rischio: a pernice bianca, fagiano di monte, coturnice e moretta. I giudici hanno accolto, parzialmente, il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Stop alla caccia a 4 specie di uccelli in Piemonte: il giudice dà ragione agli ambientalisti; Il Tar accoglie il ricorso degli ambientalisti: in Piemonte stop alla caccia per quattro specie; Legambiente: «strage di centinaia di volpi, stop al bonus del Comitato caccia»; Stop alla caccia al cinghiale, duri attacchi al commissario Filippini; Peste suina, stop alla caccia al cinghiale; Stop alla caccia e a ogni violenza su animali: 5 referendum da firmare. Ora; Leggi >>>

Stop alla caccia a 4 specie di uccelli in Piemonte: il giudice dà ragione agli ambientalisti

(fanpage.it)

Il Tar del Piemonte ha sospeso la caccia a quattro specie di uccelli a rischio: a pernice bianca, fagiano di monte, coturnice e moretta ...

Stop alla caccia dei cervi in Abruzzo, il Consiglio di Stato sospende l’abbattimento fino a novembre

(msn.com)

Accolta la richiesta delle associazioni animaliste sullo stop alla caccia a 469 capi, dopo la decisione contraria del Tar de L'Aquila ...

Stop alla caccia al cervo fino al 7 novembre

(emmelle.it)

L’inizio della caccia, fissato per oggi, era comunque slittato per questioni ... altrimenti si sarebbe corso il rischio di iniziare a sparare contro i primi esemplari fino allo stop che poi ha dato il ...

Peste suina africana : "Pronti a riaprire la caccia"

(msn.com)

Il sindaco Matteo Mastrini sull’ordinanza del commissario Filippini "Abbatterli è la soluzione più adeguata. Installazione recinzioni sempre lontana".