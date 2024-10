Notizie.com - Stefano Tacconi, ripercorrendo il suo calvario: le tre operazioni per aneurisma, i due mesi di coma, gli anni di ospedale

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Duedi, duedie moltepliciracconta quanto gli è accaduto e pubblica un libro al riguardo., ex portiere della Juventus e figura emblematica del calcio italiano degli’80 e ’90, ha vissuto un vero e proprionegli ultimi. Dopo aver affrontato treper unche lo hanno portato a trascorrere dueine dueinsi è risvegliato con la sensazione di essere passato a miglior vita. “Quando ho aperto gli occhi ho visto mia moglie: ma sei morta pure tu? Credevo di essere in paradiso”, ha raccontato qualche tempo fa a ‘La Repubblica’ con una punta di ironia che non nasconde tuttavia la gravità della sua condizione.durante una delle sue ultime apparizioni televisive – Screenshot TV – notizie.