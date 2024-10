Spagna: 51 morti nella regione di Valencia per le inondazioni a causa del ciclone Dana (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In Spagna si aggrava pesantemente il bilancio delle inondazioni, dove sono almeno 51 i morti accertati e confermati dalla Generalitat di Valencia , il comune autonomo. Gli ultimi bilanci diffusi facevano riferimento a 13 vittime e decine di dispersi . Il governo Valenciano assicura di aver attivato sin da ieri sera la procedura per Vittime Multiple e di offrire un primo bilancio attraverso le informazioni Feedpress.me - Spagna: 51 morti nella regione di Valencia per le inondazioni a causa del ciclone Dana Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Insi aggrava pesantemente il bilancio delle, dove sono almeno 51 iaccertati e confermati dalla Generalitat di, il comune autonomo. Gli ultimi bilanci diffusi facevano riferimento a 13 vittime e decine di dispersi . Il governono assicura di aver attivato sin da ieri sera la procedura per Vittime Multiple e di offrire un primo bilancio attraverso le informazioni

