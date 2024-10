Puntomagazine.it - Sequestro di area demaniale a Mondragone per abusivismo

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Operazione della Guardia Costiera e Procura di Santa Maria Capua Vetere: liberati 4000 mq di arenile occupati illegalmente. Nell’ambito delle attività contrasto alla commissione di reati posti a tutela del rispetto delle norme in materia di utilizzo del pubblico demanio marittimo, gli uffici della Guardia Costiera di Castelvolturno e di, coordinati da questa Procura della Repubblica, accertavanonumerose e gravi situazioni disul sedime, con la conseguente emissione di vari provvedimenti cautelari reali. Nel comune diin località Stercolilli, veniva dato seguito alpreventivo di un’marittima di circa 4000 mq emesso in via di urgenza da questa Procura in data 03.10.