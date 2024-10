“Sei andata a letto con 4 fidanzati di Temptation Island. Ho le chat”: Alessia Pascarella attacca Maika Randazzo e pubblica le iniziali dei presunti amanti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È scontro a distanza tra Maika Randazzo e Alessia Pascarella. Le due ex protagoniste dell’edizione estiva di Temptation Island si sono indirizzate delle frecciatine sui social, prima che la querelle assumesse la forma di un vero e proprio scontro a distanza. Il motivo dietro l’alterco potrebbe essere ancora una volta Lino Giuliano, ex fidanzato di Alessia, che ha frequentato la tentatrice per un breve periodo dopo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia. Tutto sarebbe nato da una dichiarazione di Lino, che si sarebbe pentito della sua storia con Maika, definendola un errore e confessando di stare cercando un modo per riconquistare Alessia. “Il più pulito ha la rogna”, avrebbe commentato Maika, scatenando la reazione furibonda di Pascarella: “La prossima volta che metti le storie metti nome e cognome. Ilfattoquotidiano.it - “Sei andata a letto con 4 fidanzati di Temptation Island. Ho le chat”: Alessia Pascarella attacca Maika Randazzo e pubblica le iniziali dei presunti amanti Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È scontro a distanza tra. Le due ex protagoniste dell’edizione estiva disi sono indirizzate delle frecciatine sui social, prima che la querelle assumesse la forma di un vero e proprio scontro a distanza. Il motivo dietro l’alterco potrebbe essere ancora una volta Lino Giuliano, ex fidanzato di, che ha frequentato la tentatrice per un breve periodo dopo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia. Tutto sarebbe nato da una dichiarazione di Lino, che si sarebbe pentito della sua storia con, definendola un errore e confessando di stare cercando un modo per riconquistare. “Il più pulito ha la rogna”, avrebbe commentato, scatenando la reazione furibonda di: “La prossima volta che metti le storie metti nome e cognome.

