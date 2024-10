Schillaci e il nuovo piano sanità: “Assumeremo 10mila infermieri indiani” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha recentemente rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha annunciato l’intenzione di assumere 10.000 infermieri indiani per affrontare le crescenti carenze nel sistema sanitario italiano. Questo piano si inserisce in un contesto di significativi cambiamenti previsti per il settore sanitario, con l’obiettivo di migliorare l’organico e le condizioni di L'articolo Schillaci e il nuovo piano sanità: “Assumeremo 10mila infermieri indiani” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Schillaci e il nuovo piano sanità: “Assumeremo 10mila infermieri indiani” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il ministro della Salute, Orazio, ha recentemente rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha annunciato l’intenzione di assumere 10.000per affrontare le crescenti carenze nel sistema sanitario italiano. Questosi inserisce in un contesto di significativi cambiamenti previsti per il settore sanitario, con l’obiettivo di migliorare l’organico e le condizioni di L'articoloe il: “” proviene da Il Difforme.

Schillaci: “In arrivo 10 mila infermieri dall’India”. E sulle liste d’attesa: “Regioni spendano i 200 milioni già stanziati”

“Al recente G7 della Salute ho parlato con la viceministra indiana. Nel suo Paese ci sono ben 3,3 milioni di infermieri, tantissimi. Vogliamo portarne qua, intanto, circa 10 mila. L’idea è di farli re ...

Schillaci: “Assumeremo 10 mila infermieri indiani per coprire gli organici. Più soldi ai medici”

Per il ministro della Salute Orazio Schillaci la sanità italiana investirà sui ... Dobbiamo prendere nuovi medici e infermieri e anche pagare meglio. Lo faremo in un piano pluriennale. Comunque, ...

Liste d’attesa, nodo organici: rallenta il piano per assumere nuovi medici e infermieri. E Schillaci richiama le Regioni

(ilmessaggero.it)

ROMA Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, non si espone, ma che si aspettasse di più dalla Manovra per la sanità non è un mistero. Medici e infermieri, che avevano ...