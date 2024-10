Sassari-Sporting oggi in tv: programma, orario e diretta Europe Cup 2024/2025 basket (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il programma, l’orario e come vedere in diretta Sassari-Sporting, sfida valida come 5^ giornata del Gruppo D della Europe Cup 2024/2025 di basket. Fin qui percorso perfetto della formazione di coach Markovic, che ha collezionato quattro vittorie su quattro partite giocate. L’obiettivo, chiaramente, è quello di proseguire su questo trend anche nelle ultime due partite, a cominciare da questa contro la formazione lusitana che fin qui ha vinto solo una volta, contro il Dnipro. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 30 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Sassari-Sporting, valida per la Europe Cup 2024/2025 di basket. STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming direttamente sul canale YouTube ufficiale della FIBA, accessibile al seguente link. In alternativa, Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 5^ giornata del Gruppo D dellaCupdi. Fin qui percorso perfetto della formazione di coach Markovic, che ha collezionato quattro vittorie su quattro partite giocate. L’obiettivo, chiaramente, è quello di proseguire su questo trend anche nelle ultime due partite, a cominciare da questa contro la formazione lusitana che fin qui ha vinto solo una volta, contro il Dnipro. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 30 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per laCupdi. STREAMING E TV – La partita sarà visibile instreamingmente sul canale YouTube ufficiale della FIBA, accessibile al seguente link. In alternativa, Sportface.

Oggi mercoledì 30 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono i tornei di tennis della settimana, ma non ci saranno italiani in campo.

