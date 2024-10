Salvini: “Comparto marittimo in crescita del 4%” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Negli ultimi 4 anni, il Comparto marittimo è in crescita: dal 2019 al 2023 del 4%, con grande successo delle imprese gestite dalle donne e nel turismo con un +9%, Oggi il settore marittimo vale il 9% del valore economico del nostro Paese, grazie alle scelte degli imprenditori e nonostante le scelte dei L'articolo Salvini: “Comparto marittimo in crescita del 4%” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Negli ultimi 4 anni, ilè in: dal 2019 al 2023 del 4%, con grande successo delle imprese gestite dalle donne e nel turismo con un +9%, Oggi il settorevale il 9% del valore economico del nostro Paese, grazie alle scelte degli imprenditori e nonostante le scelte dei L'articolo: “indel 4%” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

