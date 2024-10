Lapresse.it - Roma, Juric: “Io all’ultima spiaggia? Non ci penso proprio”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tensione in casa, dopo i 5 gol subiti domenica in casa della Fiorentina. Da giorni si susseguono voci su un possibile esonero del tecnico Ivan. Per il momento nessun annuncio ma intanto l’allenatore in conferenza stampa prima del match con il Toro ha dichiarato: “Io sono l’allenatore, ora devo pensare ad allenare”.in conferenza stampa: “Contro la Fiorentina crollo emotivo” Contro la Fiorentina c’è stato “un crollo emotivo secondo il mio punto di vista e guardando le immagini. Dopo 40 giorni di un buon lavoro dove ci sono state tante belle prestazioni mi aspettavo grande passione davanti, invece c’è stato un crollo totale che da un senso può essere una svolta in positivo” ha dettoparlando in conferenza stampa in vista della partita contro il Torino.