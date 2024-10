Thesocialpost.it - Ritrovamento cadavere con testa mozzata: banconota dello Sri Lanka accanto al corpo

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Unshock che resta un mistero, per il momento. Per gli inquirenti è impossibile dare un nome aldecapitato trovato domenica pomeriggio 6 ottobre nei boschi che sovrastano Nave, nell’area di Montecchio, in provincia di Brescia. I carabinieri sospettano che ilin decomposizione possa appartenere a un uomo di origine cingalese, un’ipotesi supportata daldi unSrivicino al. Il reperto, reso leggibile solo di recente, è al centro di analisi genetiche che potrebbero confermare l’identità dell’uomo e la sua eventuale connessione con una segnalazione di scomparsa avanzata da una donna di origine cingalese, sorella dell’individuo.