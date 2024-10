Resta incastrata sotto un camion dopo esser stata trascinata per 400 metri, donna si salva a Verona (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'incidente è avvenuto martedì 29 ottobre a Verona, nei pressi di piazza dei Caduti. La polizia locale sta ancora ricostruendo la dinamica, ma la donna è fuori pericolo di vita. Fanpage.it - Resta incastrata sotto un camion dopo esser stata trascinata per 400 metri, donna si salva a Verona Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'incidente è avvenuto martedì 29 ottobre a, nei pressi di piazza dei Caduti. La polizia locale sta ancora ricostruendo la dinamica, ma laè fuori pericolo di vita.

Verona, investita e trascinata da un camion per 400 metri: per l'anziana «miracolata» solo contusioni

Incastrata sotto il mezzo pesante, la donna di 75 anni era cosciente e preoccupata per le condizioni del telefonino. Liberata dai vigili del fuoco, è stata portata in ospedale: è fuori pericolo ...

Donna investita sulle strisce rimane incastrata sotto il mezzo pesante

VERONA - Oggi, intorno alle 14:30, si è verificato un incidente stradale a Verona, in Piazza dei Caduti, che ha coinvolto un pedone e un camion. I vigili del fuoco sono stati prontamente chiamati per ...

