Quello di Conte è il Movimento 5%. Con Giuseppi in squadra, il Pd perde (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Solo macerie nel centrosinistra dopo la batosta elettorale. I dem s’interrogano sull’opportunità di continuare a genuflettersi al M5s che sta esplodendo. Grillo infierisce su Whatsapp: «Si muore più traditi dalle pecore». Laverita.info - Quello di Conte è il Movimento 5%. Con Giuseppi in squadra, il Pd perde Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Solo macerie nel centrosinistra dopo la batosta elettorale. I dem s’interrogano sull’opportunità di continuare a genuflettersi al M5s che sta esplodendo. Grillo infierisce su Whatsapp: «Si muore più traditi dalle pecore».

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: M5S a rischio estinzione nelle urne. Conte sotto accusa sulle alleanze; M5s, Conte: venute meno le ragioni per contratto di Grillo, rapporto incrinato in maniera ...; Elezioni in Liguria, Conte: “Mi assumo la mia responsabilità; Movimento 5 Stelle, sabato 26 ottobre Giuseppe Conte a Piacenza; Giuseppe Conte ha fatto sapere che non intende rinnovare il contratto di Beppe Grillo come garante del Movimento 5 Stelle; Conte dopo il voto in Liguria: "Leadership sempre in discussione. Peggior crollo del M5s? Abituati, problemi noti"; Leggi >>>

Conte-Grillo, cosa succede adesso al Movimento 5Stelle? Dal cambio di simbolo al nuovo partito, tutti gli scenari

(ilmessaggero.it)

Chi l’avrebbe mai prevista, questa eterogenesi dei fini. Nasci per aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, muori – o almeno, tentano di ucciderti – con la ...

"Movimento sabotato". Conte fa fuori Grillo: contratto stracciato. La replica: "È ancora in vigore"

(msn.com)

L'ex premier a Bruno Vespa, per il nuovo libro: la decisione presa a causa di una continua "controcomunicazione" del comico. Casaleggio: "Il simbolo è mio e di Di Maio" ...

Grillo attacca Conte, "Il Movimento 5 Stelle è evaporato

(informazione.it)

Il sabato del Movimento 5 Stelle è stato scosso dalle parole del fondatore Beppe Grillo , che ha lanciato un duro attacco contro il presidente Giuseppe Conte . Grillo, senza mezzi termini, ha definito ...

Grillo replica a Conte: “Fondi il suo partito, io ho il diritto di estinguere il Movimento 5 Stelle”

(msn.com)

Il fondatore interviene con un video dopo il mancato rinnovo del suo contratto: “Quando vedo quella bandiera con davanti il Mago di Oz che parla di democrazia ...