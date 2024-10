Pierpaolo Pretelli: da Striscia la Notizia al teatro con “Rocky – Il Musical” passando per il Grande Fratello e Domenica In (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Camaleontico sarebbe il termine perfetto, ma allo stesso tempo è troppo riduttivo per definire Pierpaolo Pretelli, che debutta a teatro con lo spettacolo “Rocky – Il Musical”, come aveva dichiarato in una nostra recente intervista (Intervista a Pierpaolo Pretelli), prodotto da Fdf Entertainment di Fabrizio di Fiore con la regia e la coreografia di Luciano Cannito, il bel Pierpaolo vestirà i panni di Rocky Balboa, personaggio reso celebre grazie alla saga di film interpretati da Sylvester Stallone. Ed è proprio la star di Hollywood ad aver scritto il libretto da cui è tratto il Musical. Sul paragone con il mitico Sly, Pretelli ci raccontò: “Butterò un occhio al mitico Stallone anche se il regista mi ha detto di non guardare troppo il film. Io sono una persona che ama guardare il dettaglio, anche la camminata. Superguidatv.it - Pierpaolo Pretelli: da Striscia la Notizia al teatro con “Rocky – Il Musical” passando per il Grande Fratello e Domenica In Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Camaleontico sarebbe il termine perfetto, ma allo stesso tempo è troppo riduttivo per definire, che debutta acon lo spettacolo “– Il”, come aveva dichiarato in una nostra recente intervista (Intervista a), prodotto da Fdf Entertainment di Fabrizio di Fiore con la regia e la coreografia di Luciano Cannito, il belvestirà i panni diBalboa, personaggio reso celebre grazie alla saga di film interpretati da Sylvester Stallone. Ed è proprio la star di Hollywood ad aver scritto il libretto da cui è tratto il. Sul paragone con il mitico Sly,ci raccontò: “Butterò un occhio al mitico Stallone anche se il regista mi ha detto di non guardare troppo il film. Io sono una persona che ama guardare il dettaglio, anche la camminata.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Pierpaolo Pretelli, l'esordio a Striscia la Notizia e la rivelazione: «Facevo il cameriere per arrotondare, av; Pierpaolo Pretelli: "Dopo Striscia la Notizia lavoravo giorno e notte e avevo crisi di panico"; Striscia la Notizia: chi è Gianluca Briganti, il nuovo velino del TG satirico; Striscia la Notizia si adegua ai tempi, per la prima volta ci saranno un velino e una velina; PIERPAOLO PETRELLI; Pierpaolo Pretelli - VIP 2020 | GFVIP 5 - VIP | GFVIP 5; Leggi >>>

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, il nome del figlio: ecco se l’hanno deciso

(blogtivvu.com)

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno scelto il nome del loro figlio? Cosa hanno pensato di fare, uno dei due si confida con la stampa.

Pretelli nome del figlio con Giulia, poi: “Io a teatro? Lei scioccata”

(gossipetv.com)

Pierpaolo parla della sua nuova esperienza lavorativa a teatro e poi si espone sul nome del figlio che aspetta con Giulia Salemi ...

Chi è Pierpaolo Pretelli? Biografia, carriera e vita privata del’interprete di Rocky a teatro

(cinematographe.it)

Chi è Paolo Pretelli? Ecco tutto ciò che c'è da sapere sull'attore che interpreta l'iconico Rocky sul palcoscenico.

Pierpaolo Pretelli è Rocky Balboa: ''Giulia Salemi fantastica, ha sempre creduto in me''

(msn.com)

Video Pierpaolo Pretelli Video Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli svela le sue sensazioni come protagonista a teatro di Rocky - The Musical, parlando anche del sostengo della compagna Giulia Salemi, in attesa del loro primo figlio insieme.