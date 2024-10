Sport.quotidiano.net - Perugia, la “prima” è amara per Zauli: Fischnaller non perdona gli errori del Grifo

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sassari, 30 ottobre 2024 – Ilmanda segnali, almeno sul piano dell’atteggiamento, ma affonda comunque in Sardegna, sul campo della Torres che in casa non vinceva dallagiornata. Punito da una doppietta di, lavolta lasciato solo soletto, la seconda volta aiutato anche da una buca che beffa Gemello. Ma ci sono situazioni da salvare, come la reazione primo vantaggio della Torres che ha portato al pareggio con il rigore di Lisi. La voglia di vincere è stata strozzata dalla beffa del 2-1, troppo pesante per rialzare la testa. I cambi finali, con l’inserimento di tutti giocatori d’attacco, non portano benefici. Ora si volta pagina, con le nuove idee del tecnico che alla suadà un taglio col passato. Due giorni per sondare, toccare con mano la situazione, valutare e poi scegliere.