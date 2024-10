Perugia, il 14enne che rapina gli altri ragazzini e aggredisce i carabinieri (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I carabinieri di Perugia hanno arrestato un 14enne per tentata rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione dei militari il ragazzino ha minacciato un coetaneo alla fermata del minimetrò e si è fatto consegnare 50 euro, poi lo ha rifatto in piazza della Perugiatoday.it - Perugia, il 14enne che rapina gli altri ragazzini e aggredisce i carabinieri Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Idihanno arrestato unper tentataaggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione dei militari il ragazzino ha minacciato un coetaneo alla fermata del minimetrò e si è fatto consegnare 50 euro, poi lo ha rifatto in piazza della

Perugia, rapina in centro i ragazzini e minaccia i carabinieri: arrestato a 14 anni

Un ragazzino di 14 anni è stato arrestato dai carabinieri a Perugia con l'accusa di tentata rapina aggravata in concorso ...

