Parthenope | Recensione del film di Paolo Sorrentino

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Presentato in anteprima all’ultimo Festival di Cannes,scritto e diretto dal premio Oscar, è arrivato anche nelle nostre sale cinematografiche segnando il debutto della nuova casa di distribuzione Piper. Il regista napoletano torna al cinema con la suo ultima visionaria e immaginaria narrazione in cui omaggia la sua città, Napoli, mostrandoci una, idealmente ispirata alla sirena che fonda la città campana. Il lungo viaggio della vita di, dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Un’epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell’amore. I veri, gli inutili e quelli indicibili, che ti condannano al dolore. E poi ti fanno ricominciare. La perfetta estate di Capri, da ragazzi, avvolta nella spensieratezza. E l’agguato della fine.