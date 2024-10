Nuova Zelanda, addio alla gigantesca scultura a forma di mano di Wellington (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La celebre scultura ibrida volto-mano ‘Quasi’, creata dallo scultore australiano Ronnie van Hout, sarà rimossa dal tetto della City Gallery di Wellington, in Nuova Zelanda, per essere ricollocata in una Nuova sede. La galleria di Wellington si è temporaneamente trasferita fuori dal proprio edificio a causa di lavori di costruzione nelle vicinanze e la scultura verrà sollevata dal tetto con un elicottero sabato 2 novembre. L’opera era stata collocata sul tetto della City Gallery cinque anni fa. ‘Quasi’ è realizzata in acciaio, polistirolo e resina, ed è basata sulle scansioni della mano e del volto di van Hout. ‘Quasi’ fa riferimento a Quasimodo, il campanaro del romanzo di Victor Hugo ‘Notre-Dame de Paris’ del 1831. Ha abbellito per la prima volta una galleria d’arte a Christchurch, in Nuova Zelanda, nel 2016. Lapresse.it - Nuova Zelanda, addio alla gigantesca scultura a forma di mano di Wellington Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La celebreibrida volto-‘Quasi’, creata dallo scultore australiano Ronnie van Hout, sarà rimossa dal tetto della City Gallery di, in, per essere ricollocata in unasede. La galleria disi è temporaneamente trasferita fuori dal proprio edificio a causa di lavori di costruzione nelle vicinanze e laverrà sollevata dal tetto con un elicottero sabato 2 novembre. L’opera era stata collocata sul tetto della City Gallery cinque anni fa. ‘Quasi’ è realizzata in acciaio, polistirolo e resina, ed è basata sulle scansioni dellae del volto di van Hout. ‘Quasi’ fa riferimento a Quasimodo, il campanaro del romanzo di Victor Hugo ‘Notre-Dame de Paris’ del 1831. Ha abbellito per la prima volta una galleria d’arte a Christchurch, in, nel 2016.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:

