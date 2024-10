Musica e intelligenza artificiale: laboratorio di improvvisazione e concerto in gipsoteca (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il 4 novembre, la gipsoteca dell'Università di Pisa (Piazza S. Paolo all'Orto, 20) diventerà un laboratorio creativo dove Musica e intelligenza artificiale si incontrano per dare vita a nuove forme di espressione artistica. Marco Fiorini, dottorando e ricercatore all'Institute for Research and Pisatoday.it - Musica e intelligenza artificiale: laboratorio di improvvisazione e concerto in gipsoteca Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il 4 novembre, ladell'Università di Pisa (Piazza S. Paolo all'Orto, 20) diventerà uncreativo dovesi incontrano per dare vita a nuove forme di espressione artistica. Marco Fiorini, dottorando e ricercatore all'Institute for Research and

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:di improvvisazione e concerto in gipsoteca; Synth Lab Live: scopri in diretta il futuro della produzione musicale; Medimex Lab Talks: un podcast fatto dall'(o forse no); L’AI di DeepMind ora genera colonne sonore, e non solo; Al via il Festival delle regioni, nel "villaggio"sport e gastronomia; Trento Aperta, il weekend delurbano, trae gastronomia; Leggi >>>

Intelligenza artificiale, nella moda e nella filiera musicale nuova spinta alla creatività

(ilsole24ore.com)

Trasformare il modo in cui i consumatori interagiscono con i marchi. Rendere interattiva l’esperienza di shopping per fidelizzare la clientela e conquistare target transgenerazionali. Potenziare tutti ...

Esami di laboratorio, come cambieranno con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale

(quifinanza.it)

L’intelligenza artificiale rappresenta una grande e interessante sfida e opportunità per i singoli professionisti e per l’intero sistema sanitario nazionale. Nella Medicina di Laboratorio, l’IA è già ...

Se la radio è artificiale

(ilmanifesto.it)

Big Data e IA (Internazionale) Programmazione affidata all’Ai, al posto dei conduttori avatar: dopo le polemiche, e i licenziamenti, l’emittente pubblica polacca ha concluso l’esperimento. Restano mil ...

Alleanza Università di Pisa - OpenAI: l’intelligenza artificiale guida l’innovazione in ambito accademico

(repubblica.it)

L’Ateneo ha ottenuto la licenza di ChatGPT Edu, una versione del chatbot dedicata alle università e pensata per garantire un uso etico e responsabile ...