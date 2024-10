Milan-Napoli Morata | La classifica non mi preoccupa sono orgoglioso della squadra

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Lanon mi, abbiamo appena iniziato. È un momento in cui le cose non girano, ma dobbiamo continuare a lavorare perché la vita e il calciocosì. Bisogna attraversare anche i momenti meno belli per arrivare al successo”. Lo ha detto l’attaccante delAlvarodopo la sconfitta contro ila Sam Siro per 0-2. “, che ha giocato con intensità e voglia di vincere. Abbiamo preso gol negli unici due tiri del. Dobbiamo guardare comunque positivamente alle nostre possibilità”, ha aggiunto l’attaccante spagnolo che aveva accorciato le distanze con un grande colpo di testa ad inizio secondo tempo, ma il Var ha cancellato la rete per fuorigioco.: “Lanon mi” SportFace.