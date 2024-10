Milan-Napoli, Lukaku su Leao in panchina: “Siamo insieme fratello” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Siparietto social andato in scena tra Romelu Lukaku e Rafael Leao all’indomani di Milan-Napoli, finita 0-2 per gli azzurri di Antonio Conte. Il portoghese è stato lasciato ancora una volta in panchina da Paulo Fonseca nella sfida con i partenopei. Al termine della partita il centravanti del Napoli ha pubblicato una storia su Instagram con scritto “Siamo insieme fratello”, in solidarietà con l’avversario e amico Leao. Milan-Napoli, Lukaku su Leao in panchina: “Siamo insieme fratello” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Siparietto social andato in scena tra Romelue Rafaelall’indomani di, finita 0-2 per gli azzurri di Antonio Conte. Il portoghese è stato lasciato ancora una volta inda Paulo Fonseca nella sfida con i partenopei. Al termine della partita il centravanti delha pubblicato una storia su Instagram con scritto “”, in solidarietà con l’avversario e amicosuin: “” SportFace.

