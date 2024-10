M5S, credo che la sua parabola discendente sia ormai inarrestabile (Di mercoledì 30 ottobre 2024) di Paolo Beppe Grillo nei comizi esortò le persone ad occuparsi di politica: molte capirono quel messaggio, ma tante altre fecero ciò a cui erano abituate, cioè misero Grillo al posto del leader di turno e se ne lavarono le mani. Lo stesso accade con Giuseppe Conte, ma la differenza è che la cosa è accettata. Un errore fu sottovalutare che la crescita vertiginosa di un qualunque gruppo politico, ne accelerasse comparsa ed entità dei problemi, così come l’eccesso di zucchero degrada più velocemente un corpo, facendolo invecchiare precocemente. M5S cresceva perché era il primo movimento – fondato da due persone all’apice delle rispettive carriere – ad aggregarsi, svilupparsi e costituirsi su Internet, il tutto amplificato dall’estrema ignoranza digitale delle forze politiche del tempo. Ilfattoquotidiano.it - M5S, credo che la sua parabola discendente sia ormai inarrestabile Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) di Paolo Beppe Grillo nei comizi esortò le persone ad occuparsi di politica: molte capirono quel messaggio, ma tante altre fecero ciò a cui erano abituate, cioè misero Grillo al posto del leader di turno e se ne lavarono le mani. Lo stesso accade con Giuseppe Conte, ma la differenza è che la cosa è accettata. Un errore fu sottovalutare che la crescita vertiginosa di un qualunque gruppo politico, ne accelerasse comparsa ed entità dei problemi, così come l’eccesso di zucchero degrada più velocemente un corpo, facendolo invecchiare precocemente. M5S cresceva perché era il primo movimento – fondato da due persone all’apice delle rispettive carriere – ad aggregarsi, svilupparsi e costituirsi su Internet, il tutto amplificato dall’estrema ignoranza digitale delle forze politiche del tempo.

